Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak adına yeni mevzuat düzenlemelerini de içeren Yargı Reformu Stratejimizi hazırlıyoruz. Strateji belgemiz hukuk devleti ilkesini güçlendirecek, demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanmasını sağlayacak bir yol haritası olacaktır” dedi.

REKLAM advertisement1 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tesislerinde düzenlenen Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya Türkiye geneli başsavcılar, komisyon başkanları, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri ile birimleri ve Adalet Bakanlığı yöneticileri katıldı. Yargı mensuplarına seslenen Bakan Tunç, "Yargı mensupları olarak sizler, hukuk sistemimizin temel taşı, toplum vicdanını teskin eden doğru ve tarafsız kararların mimarlarısınız" dedi.

REKLAM Bakan Tunç, 22 yıldan bu yana güvenilir bir adaletin tesisi yolunda toplumun ihtiyacına cevap veren bir mevzuat, fiziki imkanların yeterliliği ve etkin bir insan kaynağı şeklindeki üç temel alanı güçlendirmek için önemli reformlara imza attıklarını söyledi. 2024 yılında da yargı sistemimizi daha etkin ve adil hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve kamuoyunda 8'inci Yargı Paketi olarak bilinen yasal düzenlemeleri anlattı.

TÜRKİYE YÜZYILI YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin çalışmaları açıklayan Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak adına yeni mevzuat düzenlemelerini de içeren Yargı Reformu Stratejimizi hazırlıyoruz. Strateji belgemiz hukuk devleti ilkesini güçlendirecek, demokrasimizi daha ileriye taşıyacak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha etkin bir şekilde yararlanmasını sağlayacak bir yol haritası olacaktır. Yapacağımız çalışmalarla Türkiye'nin ikinci yüzyılında adalet sistemimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Vizyonumuzu 'Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi' olarak belirledik" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK Bakan Tunç, uygulayıcılardan gelen talepleri dikkate alarak hazırladıkları Yargı Reformu Stratejisi'nin içeriğini şöyle açıkladı: "Adalet komisyonlarının yargı hizmetlerinin daha etkin sunmasını sağlayacak tedbirlerden hakim ve savcıların nakil, terfi ve disiplin süreçlerine verimlilik esasıyla hizmet edecek yeni uygulamaların geliştirilmesine, ilk derece, istinaf ve temyizde adaletin gecikmeden tecellisi için alınması gereken tedbirlerden dijital çözüm platformları ve hukuk eğitimine, hukuk ve idari yargılama süreçlerinin sadeleştirilmesinden ceza adaleti sistemiyle ilgili ihtiyaç duyulan düzenlemelere varıncaya kadar birçok düzenlemeyi içeren Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanacaktır."