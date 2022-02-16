Acı olay! İzmir'deki felaketten sağ çıkmıştı

İHA

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde, ağır hasar alan binadan ailesiyle birlikte sağ çıkan Metin Alan (49), aynı binadaki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, 12 Şubat Cumartesi günü saat 17.30'da Mansuroğlu Mahallesi 273/8 Sokak'ta bulunan ve 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar aldığı öğrenilen 8 katlı bir binada meydana geldi.

Tuhafiye mağazası çalışanı Metin Alan, iddiaya göre 8 yaşındaki kızı ile beraber, dairedeki dolabını sökmek için binaya geldi. Binanın 8'inci katındaki dairesine çıkarak dolabı sökmek isteyen Alan, henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan aşağı düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Metin Alan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metin Alan'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Metin Alan'ın 8'inci katından düştüğü binada, 30 Ekim İzmir depremini yaşadığı, depremde ağır hasar aldığı öğrenilen binadan ailesiyle birlikte sağ çıktığı ortaya çıktı. Depremde sağ çıktığı binanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybeden Alan'ın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.