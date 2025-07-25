Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı.
Giriş: 25.07.2025 - 17:23 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:38
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kontrol tedbiri kaldırıldı.
Tutdere'nin yurt dışına çıkış yasağı ise sürecek.
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