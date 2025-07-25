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        Haberler Gündem Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı

        Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı

        Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 17:23 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:38
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        Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
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        Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kontrol tedbiri kaldırıldı.

        Tutdere'nin yurt dışına çıkış yasağı ise sürecek.

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