ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaştı

Beyaz Saray, ABD ile Rusya'nın Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı.

ABD ile Ukrayna arasında Karadeniz'de seyreden ticari gemilere yönelik saldırı düzenlenmemesi konusunda mutabakat sağlanırken, enerji tesislerinin de askeri hedef olmaması konusunda anlaşmaya varıldı.

Rusya ve Ukrayna'nın enerji tesislerine yönelik saldırıların yasaklanmasına ilişkin geçici ateşkesin uygulanması konusunda tarafların mutabık olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Enerji ve denizcilik anlaşmalarının uygulanmasını desteklemek amacıyla üçüncü ülkelerin iyi niyetli yaklaşımları memnuniyetle karşılanmaktadır." denildi.

Açıklamada ayrıca ABD ile Rusya'nın, "kalıcı ve sürekli bir barışın sağlanması" için çalışmaya devam edeceği vurgusu yapıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de ateşkes sağlanması konusunda hemfikir olunduğunu bildirdi.

Beyaz Saray ayrıca ABD'nin Rusya'nın tarım ve gübre ihracat pazarına ulaşmasında destek olacağını duyurdu.

Açıklamalar, Rusya ile ABD heyetleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmenin bir gün sonrasında geldi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin, Rusya ve ABD uzmanları arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün yapılan müzakerelerin ardından yazılı açıklama yaptı.

Rusya ve ABD'nin, Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve ticari gemilerin askeri amaçlarla kullanılmasının önlenmesini içeren Karadeniz Girişiminin uygulanmasını kabul ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin, Rus tarım ve gübre ihracatının dünya pazarına erişiminin yeniden sağlanmasına yardımcı olması konusunda destek vereceği kaydedildi.

ABD'nin Rusya için nakliye sigortası maliyetini düşüreceği, bu tür işlemler için limanlara ve ödeme sistemlerine erişimi kolaylaştıracağı ifadesine yer verilen açıklamada, üzerinde anlaşma sağlanan söz konusu maddelerin yürürlüğe girmesi için bazı yerine getirilmesi gereken şartlar bulunduğu belirtildi.

Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) ve tarım ürünlerinin ticaretinde yer alan diğer finans kurumlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ABD'nin ticarete yönelik finansmanla ilgili kısıtlamaları iptal etmesinin de şartlar arasında yer aldığı aktarıldı.