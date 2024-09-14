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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ve Irak Güvenlik Güçleri tarafından batı Irak'ta gerçekleştirilen ortak askeri operasyonda 14 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü duyuruldu.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “ABD Merkez Komutanlığı güçleri ve Irak Güvenlik Güçleri 29 Ağustos'ta Batı Irak'ta 14 DEAŞ militanının öldürülmesiyle sonuçlanan ortak bir baskın düzenledi. Bu operasyon DEAŞ liderlerini hedef almış ve DEAŞ’ın Iraklı sivillerin yanı sıra bölgedeki ve ötesindeki ABD vatandaşlarına, müttefiklerine ve ortaklarına karşı saldırı planlama, organize etme ve yürütme kabiliyetini bozmaya ve azaltmaya hizmet etmiştir. Saldırı sonrası devam eden değerlendirmenin bir parçası olarak CENTCOM dört DEAŞ liderinin öldürüldüğünü teyit edebilir: Irak'taki tüm operasyonlardan sorumlu Ahmad Hamid Husayn Abd-al-Jalil al-Ithawi, Batı Irak'taki tüm operasyonları denetlemekten sorumlu Abu Hammam, teknik gelişmeyi denetlemekten sorumlu Abu-'Ali al-Tunisi ve Batı Irak'taki askeri operasyonları denetlemekten sorumlu Shakir Abud Ahmad al-Issawi” denildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Michael Erik Kurilla operasyon ile ilgili olarak, “CENTCOM, ABD'yi, müttefiklerimizi ve ortaklarımızı ve bölgesel istikrarı tehdit etmeye devam eden DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir” dedi.