ABD'de 1 Ekim 2017'de Las Vegas kentindeki bir konser alanına silahlı saldırı düzenleyen Stephen Paddock (64) adlı Amerikan vatandaşı 58 kişinin ölümüne, 800 kişinin yaralanmasına neden olmuş, bu olay ABD'nin en kanlı toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.
OTOMATİK SİLAHLARLA 22 BİN KİŞİYE ATEŞ AÇTI
AA'da yer alan habere göre MGM Resorts'a ait Mandalay Bay Hotel’den yolun karşısındaki konser alanını gören 32. katta bir oda tutan 64 yaşındaki Paddock, yaklaşık 22 bin kişinin toplandığı konser alanına pencereden otomatik silahlarla ateş açmıştı.
KATLETTİKTEN SONRA İNTİHAR ETTİ
Ardından intihar eden Paddock'un, saldırıda, aparatlarla otomatik silaha dönüştürülmüş birçok tüfek kullanmış olması kamuoyunda tartışmalara yol açmış, birçok kesim bu aparatların yasaklanması için Trump yönetimi üzerinde baskı kurmuştu. FBI, saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı.
ÜÇ YIL SÜREN TAZMİNAT PAZARLIĞI
Associated Press’in haberine göre, Clark County Bölge Mahkemesi, kurbanların yakınları ile saldırganın kaldığı Mandalay Bay Hotel'in sahibi MGM Resorts arasında 3 yıldır süren pazarlığa son noktayı koydu.
4 BİN 400 KİŞİ İÇİN 800 MİLYON DOLAR
Yaklaşık 4 bin 400 kişiye ödenecek toplam 800 milyon doları bulan tazminatın 49 milyonunu MGM Resorts’un, 751 milyon dolarını da sigorta şirketlerinin ödeyeceği bilgisi paylaşıldı. Dava ile ilgili 2 bin 500 şikayetçiyi temsil eden avukat Robert Eğlet, mahkeme kararına itiraz beklemediklerini, 800 milyon dolar bankaya yatırılır yatırılmaz emekli iki hakim tarafından yıl sonuna kadar yaralılara ve kurbanların ailelerine taksim edileceğini belirtti.
BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK
Ayrıca saldırının 3. yılı nedeniyle bugün Las Vegas’ta saat 10.05’ten itibaren kurbanların isimlerinin okunacağı anma töreni düzenleneceği kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!