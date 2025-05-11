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        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye'ye geleceği bildirildi. Rubio, 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'de olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 16:02 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:13
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        ABD Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek
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        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye geleceği bildirildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Marco Rubio, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılmak üzere 14-16 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye gidecek" denildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Rubio'nun Rusya-Ukraya Savaşı'nın sona erdirilmesi için sürdürülen görüşmelere katılmak için Türkiye'ye geleceğini belirtti.

        NATO TOPLANTISI ANTALYA'DA YAPILACAK

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14-15 Mayıs'ta Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na (NATO iFMM) ev sahipliği yapacak.

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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, NATO üyesi 32 müttefikin temsil edileceği toplantı 14-15 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek.

        NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları, NATO zirveleri öncesinde müttefik bakanlar arasında ilave görüş alışverişine imkan sağlamakta. Bu çerçevede, 24-25 Haziran tarihlerinde Lahey'de düzenlenecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin hazırlıkları, Antalya'da gerçekleştirilecek bu toplantıda müttefik dışişleri bakanları tarafından ele alınacak.

        Toplantı kapsamında müttefik dışişleri bakanları, NATO Genel Sekreteri ve diğer üst düzey NATO yetkililerinin 14 Mayıs akşamı Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek bir sosyal etkinlikte bir araya gelmeleri öngörülüyor.

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