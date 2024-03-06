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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

        9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

        9 ilde düzenlenen Bozdoğan-8 operasyonunda teröristlere ait 59 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:03 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:03
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        9 ilde 59 mağara imha edildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen Bozdoğan-8 operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var, o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

        Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin, Hatay, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Bingöl ve Hakkari'de jandarma özel harekat, komando ve güvenlik korucularından oluşan 204 tim ve 2 bin 866 jandarmanın katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle Bozdoğan 8 operasyonunun gerçekleştirildiği bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Nusaybin, İskenderun, Dörtyol, Payas, Mutki, Hizan, Sehi, Kulp, Lice, Uludere, Silvan, Ergani, Genç, Pervari, Ovacık, Cudi ve Gabar kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, AT-13 Metis tanksavar füzesi, 2 güdümlü füze, 184 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 42 RPG-7 anti tank mühimmatı, 701 el bombası, 1303 fünye, (EYP yapmak üzere hazırlanan) 63 kilogram C4 ve amonyum nitrat, 10 EYP ve anahtar sistemi, 4 bin 12 mühimmat (piyade ve makineli tüfek fişekleri), 5 lav silahı, 8 roketatar (anti-personel harp başlığı), 57 adet 12,7 milimetre çapında Zagros ve uçaksavar mühimmatı, 2 anti-tank mayını, bombaatar, 8 bombaatar mühimmatı, 7 adet Dragunov ve Zagros keskin nişancı tüfeği, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 basma düzeneği, havan mühimmatı, 2 lazer mesafe ölçer, 2 Dragunov dürbünü, 18 Dragunov şarjörü, 32 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 6 araç ve el telsizi, 47 tüp, çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi."

        Terör örgütünün, kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınakların tek tek tespit edilerek imha edildiğini anlatan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

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