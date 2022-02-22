Yüzlerce kadının cinsel görüntüsünü çekmiş! Cinci hocaya 84 yıl istendi!

DHA

Son dakika haberler... Muğla'da, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl 22 Eylül'de gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Koyuncu'nun ev ve iş yeri olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 4 yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 fişek, 1 pala, mınçıka, 1 kelepçe, 12 mermi, 1 dedektör, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 5 yüzük, 5 obje, Kur'an-ı Kerim ile sözde 'büyü yapma' ve 'cin çıkarma' seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, dini ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kağıtları, muskalar ve çeşitli kitaplar bulundu.

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Koyuncu´nun yanı sıra kendisine yardım ettiği tespit edilen eşi Ş.K. ile yardımcısı A.Ç. de gözaltına aldı. Mağdur kadınlar ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini 'din alimi' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'ya gittiklerini anlattı.

"VİDEOYA ÇEKİP ŞANTAJ YAPTI"

Mağdurlar, Koyuncu'nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde 'cin çıkarma' bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çektiğini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi.

"BİRLİKTE OLMAYA ZORLADI"

Bir kadının, ifadesinde, "Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik hatta evimize bile geldi" dediği ifade edildi.

KOYUNCU TUTUKLANDI, 2 KİŞİ SERBEST

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden Koyuncu tutuklanırken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

84 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Bahadır Koyuncu'nun nitelikli cinsel saldırı, dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçlarından 15 yıldan 84 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

EŞİ VE YARDIMCISINA 40 YIL İSTENDİ

Koyuncu'nun eşi Ş.K. ve yardımcısı A.Ç.'nin ise 'Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 12 yıldan 40 yıla kadar, hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

YÜZLERCE KADIN VE ERKEĞİN GÖRÜNTÜSÜ

İddianamede, Bahadır Koyuncu'nun sözde 'dini seans' sırasında cinsel birliktelik yaşadıkları esnada çektiği fotoğrafları hem kendi dijital arşivinde hem de A.Ç.'nin telefonunda depoladığı belirtildi. Koyuncu'ya ait bir hard diskte yapılan incelemelerde 727 erkek ve kadına, 1 klasörde 833 kadına ait cinsel içerikli fotoğraf ve videoya rastlandığı kaydedildi.

CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ SAPTANDI

Bu videolar arasında mağdur kadınlarla çekilen görüntülerin bulunduğuna da iddianamede yer verildi. İddianamede ayrıca, bazı videolarda Koyuncu'nun mağdur kadınları soyup, üzerlerine kalemle figürler çizip cinsel ilişkiye girdiğinin saptandığı belirtildi.

"VİDEOLARIN TAMAMI FANTEZİ AMAÇLI"

İddianamede, Bayram Koyuncu'nun ifadesi de yer aldı. Koyuncu ifadesinde, "Evimde ele geçirilen dijital materyaller içerisinde biyoenerji seansı görüntüleri, dualar ile müzikler bulunuyor. Görüntüler içerisinde para karşılığı ve özel arkadaşlarımla cinsel ilişkiye girdiğim video ile fotoğraflar bulunuyor. Biyoenerji olarak kadının vücuduna değişik simgeler çizdim. Amacım vücuda enerji vermesi. Bunun karşılığında 200 lira aldım. Fotoğrafları bayanın kendi rızası ile çektim. Yöntemi her gelene kullanmadım. Vücutlarında şekil bulunanlar ve etnobik konuşmalar fantezi amaçlıdır. Hoca değilim ve cin çıkartmadım. Videoların tamamı fantezi amaçlı" dedi.