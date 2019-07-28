Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; günübirlik kiralanan evler, araç kiralama firmaları ve göçmen kaçakçılığına yönelik ülke genelinde 10 bin 590 ekip, 41 bin 270 personelin katılımıyla “Göçmen Kaçakçılığı”, “ Kiralık Araç Firmaları” ve “Günübirlik Kiralanan Evler” denetimi yaptı.

11 BİN 160 EV KONTROL EDİLDİ

"Günübirlik Kiralanan Evler Uygulaması" kapsamında Kimlik Bildirim Sistemine önceki tarihlerde kayıt altına alınan veya yapılan araştırmalarda konumları itibarıyla günübirlik ev olabileceği değerlendirilen toplam 11 bin 160 ev kontrol edildi. Bunlardan 9 bin 148 evin kayıt altında olduğu tespit edildi, 89 ev ise yeni kayıt altına alındı. 415 ev sahibine 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet etmekten idari para cezası uygulandı. Kimlik Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 358 Türk ve 143 Yabancı Uyruklu kişinin UYAP / KİHBİ kontrolleri yapıldı.

YASADIŞI ARAÇ KİRALAMA

152 yasadışı araç kiralama yapan yer tespit edilerek haklarında işlem yapıldı. "Kiralık Araç Firmaları Uygulaması"nda 8 bin 208 firma kontrol edildi, bunlardan 7 bin 718 firmanın kayıt altında olduğu tespit edildi. 65 firma yeni kayıt altına alınırken

152 yasadışı araç kiralama yapan yer tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı. 443 firma sahibine idari para cezası uygulandı. Kiralık Araç Bildirim Sistemine veri girişi yapılmayan 167 kişinin UYAP/ KİHBİ kontrolleri yapıldı.

271 BİN 689 KİŞİ SORGULANDI

Göçmen Kaçakçılığı uygulaması kapsamında, 271 bin 689 şahıs sorgulandı; 17 göçmen kaçakçılığını organize eden şahıs yakalandı, kimlikleri tespit edilenler ile kimlik tespit çalışmaları devam etmekte olan toplam 2 bin 347 düzensiz göçmen yakalandı.

699 ARANAN YAKALANDI

Yapılan uygulamalarda, 1 kişi FETÖ/PDY, 2 kişi adam öldürme, 17 kişi hırsızlık, 5 kişi uyuşturucu madde ticareti, 20 kişi yaralama, 5 kişi 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet, 14 kişi tehdit/hakaret, 10 kişi dolandırıcılık, 1 kişi çocuğun cinsel istismar, 2 kişi fuhuş, 445 kişi yoklama kaçağı/bakaya, 155 diğer suçlardan ve 22 kayıp olarak aranan olmak üzere toplam 699 aranan kişi yakalandı, vize ihlali yapan 9 yabancı uyruklu kişiyle ilgili ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Ayrıca 544 kişiye adli-idari işlem yapıldı. 183 kişi gözaltına alındı. Bin 913 araç kontrol edildi, 247 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 2 adet tabanca, 5 adet kuru sıkı tabanca 16 adet av tüfeği, 1.113 adet mermi, 166 gr eroin, 262 gr esrar, 110 adet araç, 4 adet tekne-bot, 29 adet sahte pasaport, 55 adet sahte T6 formu ile yol izin belgesi ele geçirildi.