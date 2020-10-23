Bakan Koca açıkladı! 8 ilde vakalar arttı!

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 102 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1581 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 310 bin 027'ye yükseldi.
AĞIR HASTA SAYISI 1599'A ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267'ye ulaştı. Hasta sayısı 355 bin 528, vefat sayısı 9 bin 584, ağır hasta sayısı 1599 oldu.
"VAKALARIN YÜZDE 40'I İSTANBUL'DA"
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: "İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin % 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz."
YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI: % 65
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6, yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.6 olarak kayıtlara geçti.
"MÜCADELEYE DESTEK VERİN" ÇAĞRISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 2 binden fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar, ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak, tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin" ifadelerini kullandı.
İŞTE VAKA ARTIŞI OLAN 8 KENT
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirdikleri toplantıyla, 7 ildeki salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini bildirdi. Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın toplantılarında salgınla mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini belirtti. Koca, "İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.
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