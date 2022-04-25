7 yaşındaydı! "Ne olur bir kez göreyim!"

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yürekleri yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin bulunduğu sokağa çıkan 7 yaşındaki Ömer Salih Akşit’e, Mehmet A. (75) idaresindeki 20 YA 413 plakalı hafif ticari araç çarptı.
SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ
İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle 7 yaşındaki çocuk metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan aile olay yerine gelerek gözyaşlarına boğuldu.
"NE OLUR SON KEZ GÖREYİM"
Yakınlarının cansız bedene bakarak, ‘Ne olur son bir kez göreyim” sözleri yürekleri dağlarken, baba ise zor sakinleştirildi.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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