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6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bekleniyor

Türkiye'yi sarsan 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında bugün karar çıkması bekleniyor. Sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel tekrar hakim karşısına çıkıyor

Giriş: 05.06.2023 - 09:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bekleniyor! Hiranur Vakfı kurucusu yargılanıyor
DHA

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddiaları tepkilere yol açmıştı.

DHA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Kadir İstekli hakkında "Çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

30 Ocak'ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat´ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi.

KARAR ÇIKMASI BEKLENİYOR

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel'in tutuksuz yargılandığı davanın 5 Haziran´daki duruşmasında mahkeme savcısının izinli olması ve yerine geçici savcı gelmesinden dolayı ertelenmişti. Davanın 4. Celsesi bu sabah başlayacak. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bugün karar çıkması bekleniyor.

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