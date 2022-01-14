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Temmuz ayında çıkan Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 14 Ocak 2022'ye kadar tehlikeli ırk sayılan 6 köpek cinsinin kayıt altına alınması gerekiyordu.

Düzenlemede de son güne gelindi. Bu sabah itibariyle Türkiye genelinde tehlikeli ırk olarak kaydedilen köpek cinsinin sayısı 12 bin 100 oldu.

Rekor ise İstanbul'da. Megakentte bu sabah itibariyle 3 bin 697 tehlikeli köpek cinsi kayıt altına alındı. Bu kapsamda köpeklerini kayıt altına aldırmayanlara ise 11 bin TL ceza verileceği açıklandı.

"İNSAN ELİYLE BU HALE GETİRİLDİLER"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Fatih Hayvan Barınağı Köpek Eğitmeni Uğur Kurşun ise dikkat çeken ifadeler kullandı. "Bu köpeklere saldırgan diyemeyiz çünkü insan eliyle bu hale getirildiler" diyen Kurşun, şunları kaydetti:

"Aslında bu hayvanların hiçbiri tehlikeli bir ırk değil. Çünkü bunları tehlikeli hale getiren bizleriz. İstanbul'da durum çok kötü. Örneğin ben Pendik bölgesinde yaşıyorum. Her geçen gün çok sayıda köpek terk edilip sokağa bırakılıyor. Biz elimizden geldiği kadar sahiplendirme ve kısırlaştırma kısımlarına destek veriyoruz ama inanın yağmur gibi yağıyor. Aslında bu ırklar sahiplerine inanılmaz derecede bağlı ırklar. Sokağa bırakıldıklarında otomatik olarak çok ciddi psikolojik sorunlar yaşayacaklar. Çünkü yüksek derecede insan canlısı hayvanlar onlar. Ama ne yazık ki yanlış ve psikolojik sorunları olan insanların elinde oldukları için bugün yasaklı ırklar kelimesini ülkemizde kullanmak zorunda kaldık. Bu köpeklere saldırgan diyemeyiz çünkü insan eliyle bu hale getirildiler."