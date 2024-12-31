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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 57 ilde 536 DEAŞ'lı yakalandı

        57 ilde 536 DEAŞ'lı yakalandı

        57 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 12 gündür devam eden "GÜRZ-34" operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesi mensubu yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 08:38 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:01
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        57 ilde 536 DEAŞ'lı yakalandı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 'Gürz-34' operasyonlarında 536 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, 57 ilde DEAŞ'a yönelik son 12 gündür devam eden 'Gürz-34' operasyonlarında, 536 şüpheli örgüt üyesi mensubunun yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edildi. Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekun bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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