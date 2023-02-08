50 saat sonra enkazdan yürüyerek çıktı! Ekipleri selamladı

İHA

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmaya devam ediyor. Aralarında Gaziantep, Adana, Hatay başta olmak üzere 10 ilde yıkıma sebep olan Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışması 55 saattir aralıksız devam ediyor.

İHA'nın haberine göre Türkiye'nin tüm illerinden deprem bölgesine sevk edilen arama kurtarma ekipleri zamanla yarışıp bir an önce en kaz altından bir canı daha sağ kurtarabilmek için kelimenin tam anlamıyla canlarını dişlerine takıp öyle çalışıyorlar.

ENKAZDAN ÇIKINCA EKİPLERİ SELAMLADI

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurtarma çalışmalarına devam eden Bursa Yıldırım Belediyesinin arama kurtarma ekipleri dün gece sabaha karşı adeta bir inanılmazı gerçekleştirdi.

7.7'lik depremde 12 Eylül Caddesi üzerinde yıkılan 5 katlı bir binadan insan sesi geldiğini tespit eden Bursa'dan giden Yıldırım Belediyesi ekipleri enkaz üzerinde kardeş ülke Azerbaycan'dan gelen askeri kurtarma ekipleri ile birlikte hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

Beton blokları kırarak enkaz altına giren kurtarma ekibinden Ceyhun isimli bir kurtarma eri, karısıyla birlikte enkaz altında kalan 62 yaşındaki Selman isimli yaşlı adamın yanına kadar ulaştı.

5 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

Kurtarma ekibi ile aralarında bir duvar kalan yaşlı adamın yaşadığı diyalog kameraya da yansıdı. Selman amcaya Bursa'dan kendisini kurtarmak için geldiğini anlatan Ceyhun isimli kurtarma eri yaşlı adamı hipotermiye girmemesi için, "Selman amca salma kendini birlikte kestane şekeri yiyeceğiz" diyerek hayatta tutmaya çalıştı.

Yaklaşık 5 saatlik süren kurtarma çalışması sonunda da yaşlı adama ekipler 62 yaşındaki yaşlı adamı enkazdan çıkardı.

50 saat sonra enkazdan dışarıya selam vererek çıkan Selman amca ise herkesi duygulandırdı. Yaşlı adamın eşine ise ekipler cansız halde ulaşabildi. Yaşlı adam sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü