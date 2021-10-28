49 günlük hayatından dram çıktı!

İHA

Antalya'da, uyuşturucu bağımlısı anne babanın evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya getirdiği ve anneannesi ile dedesinin sahip çıktığı 49 günlük Umut bebek, yatağında ölü bulundu.

İHA'nın haberine göre, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ş.Y. isimli kadın, Antalya'da birlikte yaşadığı kendisi gibi bağımlı R.B.'den dünyaya getirdiği bebeği, doğduğu gün bakamayacaklarını belirterek Manavgat'ta yaşayan anne-babasına bıraktı.

NEFES ALMADIĞI GEREKÇESİYLE ACİLE GETİRDİ

Önceki gün dede, 49 günlük torunu Umut bebeğin nefes almadığı gerekçesiyle Manavgat Devlet Hastanesi acil servisine getirdi. Yapılan kontrollerde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi. Dede, anneanne işte olduğu sırada kendisinin bebeğe mama verip uyuttuğunu, 2 saat geçtiği halde uyanmayıp ağlamaması nedeniyle kontrol ettiğinde nefes almadığını ve hastaneye getirdiğini söyledi.

49 günlük Umut bebeğin cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, adli tabip ve savcılık incelemelerinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.