O anlar kamerada! 4 yaşında oyun oynuyordu! Pitbull dehşeti!

DHA

Gaziantep'teki Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitede, apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in 4 yaşındaki kızı Asiye, oyun oynarken 2 pitbull köpeğin saldırısına uğradı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre küçük Asiye´nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ameliyata alınan Asiye Ateş´in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından pitbull köpekler, yakalanıp, barınağa götürüldü. Köpekleri besleyen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yürütülen soruşturma kapsamında sitenin güvenlik görevlisi ile 2 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürdüğü bildirildi.

"KÖPEKLER SİTEDE OTURAN 5 ŞAHISA AİT"

Gaziantep Valiliği konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adli ve idari sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 günü saat: 14.30 sıralarında bir sitede oturan beş şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır.

Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir.

"TOPLAM 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Olayla ilgili 5 şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir."