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Koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00'de başlayan ve bu sabah 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 39 bin 146 kişiye adli ya da idari ceza uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır" denildi.

"Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır" denilen açıklamada, "Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz" ifadelerine yer verildi.