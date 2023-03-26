"Binanın statik projesine göre herhangi bir aks üzerinde yer almayan C-D aksları ile 3-4 akslarının arasında kalan alanda 40 santimetre çapında yuvarlak kesitli bir adet kolon bulunduğu, bu kolonun zemin kat ile asma kat arası için tasarlandığı mimari projede gösterilmediği ve projede daire katlarında bulunmadığı tespit edildi. Söz konusu kolonun mimari projesinde gösterilmediği anlaşılmıştır. Mahallinde yapılan incelemede bahsi geçen kolonun yerinde olmadığı ve kesilmiş olduğu görülmüştür. Söz konusu kesilen kolonun binanın statik yapısına etki edeceği düşünülmekle birlikte binanın yıkımına neden olup olmadığının, konunun uzmanlarınca statik hesaplar kapsamında yapılacak incelemeler sonucu tespit edilebileceği düşünülmektedir."