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Son dakika: 36 kişinin öldüğü Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı için bilirkişi raporu hazırlandı!

Akılalmaz kolon tespiti! 36 kişinin öldüğü bina için bilirkişi raporu hazırlandı

Deprem felaketinde 36 kişinin can verdiği Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı ile ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede yer verilen bilişkişi raporunda, "Binanın statik projesine göre herhangi bir aks üzerinde yer almayan 40 santimetre çapında yuvarlak kesitli bir adet kolon bulunduğu, bu kolonun zemin kat ile asma kat arası için tasarlandığı, mimari projede gösterilmediği ve projede daire katlarında bulunmadığı tespit edildi. Mahallinde yapılan incelemede bahsi geçen kolonun yerinde olmadığı ve kesilmiş olduğu görülmüştür" ifadelerine yer verildi

Giriş: 26.03.2023 - 16:14 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Kahramanmaraş'ta, 36 kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'na ilişkin soruşturmada kolon kesme iddialarının tespitine yönelik bilirkişi heyetince hazırlanan rapor cumhuriyet savcılığına sunuldu.

  • AA'da yer alan habere göre merkez Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan 10 katlı Ezgi Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkıldı.

  • İlk iki katı bir işletmeye ait olan, diğer 8 katta 16 dairenin bulunduğu apartmanın enkazında 36 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

  • Ölen kişilerin ailelerinden bazısı, binanın ilk 2 katında bulunan firma yetkilileri hakkında kolon kestiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

  • Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu iddiaların araştırılması için bilirkişi raporu talep etti.

  • Bilirkişi olarak görevlendirilen Mimar İbrahim Yiğiter, İnşaat Mühendisi Erdi Kavaklı ve İnşaat Mühendisi Mehmet Celalettin Somuncuoğlu tarafından apartmanın enkazında yapılan incelemeler sonrasında hazırlanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

  • "Binanın statik projesine göre herhangi bir aks üzerinde yer almayan C-D aksları ile 3-4 akslarının arasında kalan alanda 40 santimetre çapında yuvarlak kesitli bir adet kolon bulunduğu, bu kolonun zemin kat ile asma kat arası için tasarlandığı mimari projede gösterilmediği ve projede daire katlarında bulunmadığı tespit edildi. Söz konusu kolonun mimari projesinde gösterilmediği anlaşılmıştır. Mahallinde yapılan incelemede bahsi geçen kolonun yerinde olmadığı ve kesilmiş olduğu görülmüştür. Söz konusu kesilen kolonun binanın statik yapısına etki edeceği düşünülmekle birlikte binanın yıkımına neden olup olmadığının, konunun uzmanlarınca statik hesaplar kapsamında yapılacak incelemeler sonucu tespit edilebileceği düşünülmektedir."

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