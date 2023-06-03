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3 makam boşaldı! Gözler artık burada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği, Genelkurmay Başkanlığı makamları boşaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu makamlara yeni atama yapması bekleniyor...

Giriş: 03.06.2023 - 22:58 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: 3 makam boşaldı! Gözler artık burada...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. MİT Başkanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler de Milli Savunma Bakanı oldu. MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı görevleri boşa çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu makamlara atama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'na MİT Başkanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Milli Savunma Bakanlığı'na Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler atandı.

Kabine atamasının ardından MİT Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Genelkurmay Başkanlığı görevleri boşaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu makamlara atama yapması bekleniyor.

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