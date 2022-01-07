28 yıllık aile hekimine tekmeli, yumruklu saldırı

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İstanbul Üsküdar'da aile hekimi Alparslan Kılıç bir çiftin saldırısına uğradı. SHOW Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; muayene olmadan rapor almak isteyen çift, doktorun bu talebi reddetmesi üzerine yumruklar ve tekmelerle saldırdı. O anlar kameralara yansıdı. Alparslan Kılıç, o çiftten şikayetçi oldu.