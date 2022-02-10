28 kez bıçakladı! Katledilen eşe akılalmaz suçlama!

İHA

Son dakika haberler... İstanbul Küçükçekmece’de, 23 Ekim 2020'de kendisini aldattığını düşündüğü eşi Sıdıka Üner’i 28 bıçak darbesi ile öldüren Mehmet Üner’in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Üner hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

"MEHMET ÇOK SİNİRLİ BİRİYDİ"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın arkadaşı Sıddık Yasak, “Mehmet bana ‘kaynanam geldi sürekli dedikodu yapıyor, karımla bir olup bana hakaret ediyorlar’ dedi. Ev almışlardı kaynanası gelince ekonomik sebeplerden dolayı aralarında uyuşmazlık oldu.

"KAYNANASI GİTTİ YEMEK ISMARLADI"

Kaynanası gittikten sonra rahatladığı söyledi hatta bize yemek ısmarladı. Beni 2-3 kez aradı boşansam evin yarısını alabilir miyim diye sordu ‘evi hanımın üzerine yaptık’ dedi. Olaydan 1 hafta önceye kadar sorun yoktu. Kaynanasından kaynaklı geçimsizlikten bahsediyordu. Mehmet çok sinirli biriydi kafasına koyduğunu yapardı.

"EŞİNİN ALDATTIĞINI SÖYLEMEDİ"

Konuşmalarımızda eşinin aldattığını düşündüğünü falan söylemedi. Kaynanası varken eşiyle beraber bir kere bıçak çektiklerini söyledi. Mehmet eşini seviyordu” dedi.

"EŞİM BENİM PSİKOLOJİMİ BOZDU"

Tutuklu sanık Mehmet Üner ise “Tanık beyanları doğrudur. Aile içi şeyleri çok fazla anlatmazdım. Genelde kardeşim ve ablama anlatırdım. Eşim benim psikolojimi bozdu. Her yerimi mosmor etti. 2 yıldır yatağıma girmiyordu” dedi.

"YENGESİNİ BAŞKASIYLA GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Sanık savunmasının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık ile maktul arasında uzun zamandır tartışma olduğunu ve sanığın aldatıldığından şüphelendiğini aktardı. Savcı, “Sanık eşinin kendisini aldattığını söylemişse de, tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi, yengesini başka biri ile görmediğini söylemiştir” ifadelerini kullandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Mütalaada sanığın eşini 28 bıçak darbesi ile vahşice öldürdüğü ve canavarca hisle hareket ettiği belirtildi. Sanık Mehmet Üner’in ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi.

"SUÇA İTEN EŞİMDİR BANA KADINLIK YAPMADI"

Mütalaadan sonra söz verilen sanık Mehmet Üner, “Beni suça iten eşimdir. Eşim bana kadınlık yapmadı sadakat göstermedi” dedi. Duruşma taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verilerek ertelendi.

ELİNDEKİ BIÇAK 15 SANTİMDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ekim 2020 tarihinde Küçükçekmece’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede, olay günü ihbar üzerine polis ekiplerinin cinayetin işlendiği eve gittikleri ve burada sanık Mehmet Üner’in eşini bıçakla öldürdüğünü beyan ettiği aktarılmıştı. Öte yandan sanık Üner’in elindeki bıçağın ortalama 15 cm olduğu da iddianamede belirtilmişti. Maktul Sıdıka Üner’in yapılan muayenesinde 28 adet kesici delici alet yarası tespit edildiği de iddianamede açıklanmıştı. İddianamede sanık Üner’in ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.