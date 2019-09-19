19 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kaybolmuş, 4 Mart’ta ise Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş halde çıplak cesedi bulunmuştu.
ESKİ EŞİ TUTUKLANMIŞTI
İHA'da yer alan habere göre otopside boğularak öldürüldüğü anlaşılan Kandak’ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Y’a ait olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan, 2’nci evliliğini yaptığı öğrenilen Ahmet Y., 17 Nisan’da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
"KANDAK İLE EŞİ ARKADAŞIMDI"
Ahmet Y.’nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Y., taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Öte yandan tanık olarak dinlenecek olan V.B. duruşmaya katılmazken, M.C.O. ise hazır bulundu. Daha önce verdiği ifadesini tekrarladığını belirten M.C.O., Dilara Kandak ve sanık Ahmet Y. ile arkadaş olduğunu söyledi. Evli olduğunu kaydeden M.C.O., Kandak’ın evlerine gelip gittiğini ve eşiyle de görüştüğünü kaydetti. M.C.O., Kandak’la telefon görüşmelerinde ise arkadaş olarak konuştuklarını belirtti.
"TANIKLAR DOĞRU BEYANDA BULUNMUYOR" İDDİASI
Sanık avukatı Nihan Kanat yaptığı savunmada, “Dilara Kandak ölümünden önceki yakın süreçte en çok muhatap olduğu kişilerden birisi B.Y. ile huzurda dinlenen M.C.O’dır. Bu durumun aksine olarak onunla o süreçte en az görüşen kişi müvekkilim Ahmet Y’dir. Gerek bu celse dinlenilen M.C.O. ve gerekse B.Y., yoğunlukla Dilara ile iletişim kurarken kaybolduğu tarihten sonra gerek M.C.O, gerekse B.Y. Dilara ile telefon görüşmelerini kesmişlerdir. Ondan sonra nedense bu sürekli görüşen kişiler, Dilara’yı telefonla aramamışlardır. Her ikisi de karakol ifadesinde maktulün cesedinin bulunmasından sonra ne hikmetse en son Dilara kaybolduktan bir hafta önce görüştüklerini ifade ederek, olmayan beyanlarda bulunmuşlardır. Tanıklar doğru beyanlarda bulunmamaktadırlar” dedi.
"MAKTULDE MUMYALAŞMA GÖRÜLMÜŞ"
Dosya kapsamında tıbbi, bilimsel ve sonucu etkiler delillerin toplandığına dikkat çeken Kanat, “Ölüm zamanının tespitinin mümkün olmadığına ilişkin bilimsel mütalaayı sunmuştuk. Maktulde yer yer mumyalaşma bulunduğu tespit edilmiş ve Türk Tabipler Birliği’nin bu konuda 1-2 aylık ölü olduğu yönünde görüşü mevcuttur. Müvekkilimin tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, toplanacak delillere de etki etmeyeceği düşünülerek tahliyesini talep ederiz” diye konuştu.
TAHLİYE TALEBİNE RED KARARI
Sanık Ahmet Y. avukatının beyanlarına katıldığını, uzun zamandır tutuklu olduğunu ve tahliyesini talep ettiğini belirtti.
Mahkeme heyeti ise dosyada ismi geçen V.B’nin ‘günsüz olarak’ hazır bulunmasına, duruşmada dinlenilen M.C.O’nun eşi H.O’nun tanık olarak dinlenmesine ve sanık Ahmet Y’nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!