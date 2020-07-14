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Trabzon’da Adem E., 20 yıl önce hamile ablasını ve annesini öldüren eniştesini çalıştığı otelde öldürdü.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Yenimahalle semtinde 14 Mart 2000’de 7 aylık hamile eşi Özlem Çakmak ve kayınvalidesi Havva E.'yi öldüren Muzaffer Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlediği cinayetin ardından Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Muzaffer Çakmak, eşini öldürmekten 30, kayınvalidesini öldürmekten 25 yıl hapis cezasını çarptırıldı.

ÇALIŞTIĞI OTELDE ÖLDÜRDÜ

Şartlı tahliye hükümlerini tamamladığı için 2016 yılında tahliye olan Muzaffer Çakmak, Maçka’da yaşamaya başladı. Bir otelde çalışan Çakmak, önceki gece yarısı tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırgan cinayetin ardından kaçtı.

JANDARMAYA TESLİM OLDU

İki arkadaşı ile birlikte geldiği Maçka'da Muzaffer Çakmak'ı vuran Adem E., araçtan inerek, jandarmayı arayıp, teslim oldu. Zanlı Adem E.'nin beraberindeki M.B. ve O.B. ise polis tarafından Değirmendere girişinde gözaltına alındı.

'SÜTLAÇ ISMARLAYAYIM' DİYEREK CİNAYETE GİTMİŞ

Adem E.'nin, birlikte oturduğu arkadaşlarına "Size sütlaç ısmarlayayım" diyerek Hamsiköy'e gittikleri, arkadaşından su almak için aracı durdurmasını istediği ve otele gidip Muzaffer Çakmak'ı vurduğu belirlendi. Adem E.’nin sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.