20 Haziran koronavirüs tablosunun açıklandı. Koronavirüs aşılama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Kovid-19la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 7 milyon 773 bin 105 aşı uygulandı. İşte son dakika koronavirüs tablosu...

20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

19 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 2 milyar 580 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 178 milyon 761 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 869 bine, iyileşenlerin sayısı 163 milyon 294 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 393 bini, Hindistan'da 29 milyon 853 bini, Brezilya'da 17 milyon 802 bini ve Fransa'da 5 milyon 752 bini geçti.

ABD Başkanı Joe Biden, görevindeki 150 günde yapılan aşı sayısının 300 milyon doza ulaştığını açıkladı.

Hollanda'da hükümet, normalleşme planında kapalı alanlarda maske zorunluluğunun da kaldırıldığı dördüncü aşamaya 26 Haziran'da geçileceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantının dünya genelinde baskın tür haline gelebileceğini bildirdi.

Filistin yönetimi, İsrail ile varılan aşı takası anlaşmasını İsrail'den gelen aşıların yakında son kullanma tarihlerinin dolacak olması nedeniyle iptal etme kararı aldı.

Liberya, vaka sayılarındaki artış nedeniyle Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'ten gelen tüm uçuşları yasakladı.

Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının sekizinci sevkiyatı kapsamında bir milyon doz aşı Fas'a ulaştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin salgında karşılaştığı ekonomik zorlukların üstesinden geleceklerini ifade etti.