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        Haberler Gündem Güvenlik 15 terörist daha etkisiz hale getirildi

        15 terörist daha etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 27.10.2024 - 11:15
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        15 terörist daha etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlıktan, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

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