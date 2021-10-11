Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosunu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıyor. Güncel koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de koronavirüs pozitif vaka sayısı 28 bine geriledi. İşte merak edilenler...

11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan güncel koronavirüs tablosu henüz belli olmadı. Fahrettin Koca güncel vaka sayılarını paylaşır paylaşmaz haberimizde yer alacak...

GÜNCEL KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'NİN GÜNLÜK KORONAVİRÜS KARNESİ...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan koronavirüs tablosuna göre;

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 74,50, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,80 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı, 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "'Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?' Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!" ifadelerini kullandı.