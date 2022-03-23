Erdoğan-Rutte görüşmesi Hollanda basınında

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için dün Türkiye'ye gelen Hollanda Başbakanı Mart Rutte'nin ziyareti Hollanda basınında geniş yer buldu.

Hollanda Başbakanı Rutte'nin 10 yıl aradan sonra Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret önemli bir gelişme olarak görüldü.

Kamu yayıncısı NOS, "Rutte, Erdoğan'ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarından dolayı övdü" başlığını kullandı.

Haberde, "Bugün ikisi arasında herhangi bir düşmanlık belirtisi yoktu." ifadelerini kullandı.

"ARABULUCU ROLÜ ERDOĞAN'A YAKIŞIYOR"

NOS Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin "Arabulucu rolü Erdoğan'a çok yakışıyor. Kendisini dünya sahnesinde önemli bir oyuncu olarak sunma arzusuyla tanınıyor." yorumunda bulundu.

De Telegraaf da, "Erdoğan, Ankara ziyaretinde Rutte'yi kollarını açarak karşıladı" başlığını kullandı.

Rutte'nin Türkiye için önemli bir NATO müttefiki değerlendirmesi ve Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarının altı çizildi.

Algememeen Dagblad (AD) da, "Rutte Erdoğan ile görüştü: Aslında onu savaşta arabulucu olarak tanıyor" başlığını kullandı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından her iki ülke lideri ile de temas halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson başta olmak üzere pek çok ülkenin lideri ile telefonda görüştü. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Ankara'da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile İstanbul'da görüştü. İsrail ile ilişkileri normalleştirme kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Türkiye'ye gelmişti..

Rusya Ukrayna savaşı sürerken iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti. Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu.