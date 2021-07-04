Kovid-19'la mücadelede, son bir haftada birinci ve ikinci doz toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı. Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yarından itibaren 2 havalimanı ile 2 sınır kapısında daha aşı hizmeti sunulacağını belirtti.

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