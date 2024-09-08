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        Haberler Gündem Güvenlik Son bir haftada 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldı

        Son bir haftada 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldı

        Türkiye genelinde 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında 2 milyon 411 bin 916 araç denetlendi, 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 09:03 Güncelleme: 08.09.2024 - 09:03
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        Son bir haftada 432 bin sürücüye işlem
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, emniyet ve jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan trafik denetimleriyle ilgili verileri paylaştı.

        Bu kapsamda, 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 220 sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

        Hız ihlalinde bulunan 117 bin 687, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 935, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 475, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 498 olmak üzere diğerleriyle toplam 432 bin 299 sürücüye işlem yapıldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "2024 yılının ilk 8 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 36'sı yasal olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana gelmiştir. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hızla etkin bir mücadele yürütülmektedir. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştıkları kazalarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmamasına bağlı olarak kazaların sonuçlarının ağır olduğu görülmektedir. Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Şehirlerarası otobüsler de dahil seyahat süresince sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması yasal zorunluluktur."

        Paylaşımında trafik denetimlerine ilişkin görüntülere de yer veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." ifadelerini kullandı.

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        #trafik denetim
        #İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
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