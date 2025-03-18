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        Haberler Bilgi Yaşam Son Akşam Yemeği filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Akşam Yemeği ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Son Akşam Yemeği filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Son Akşam Yemeği filmi 18 Mart Salı akşamı TV'de ilk kez televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Levent Onan üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Son Akşam Yemeği filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Son Akşam Yemeği filminin konu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:31
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        • 1

          Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü 2023 yılında vizyona giren Son Akşam Yemeği filmi, konusu ile dikkat çekiyor. 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu edinen filmin başrollerini Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Aslı Tandoğan paylaşmaktadır. Peki, "Son Akşam Yemeği filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...

        • 2

          SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin ortaya konulduğu 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor.

          28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.

        • 3

          SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI

          Onur Tuna - Mustafa Kemal Paşa

          Pelin Akil - Latife Hanım

          Engin Şenkan - Ahir Usta

          Azra Aksu - Elif

          Tuba Daştan - Vecihe

          Nehir Gökdemir - Nigar

          Cemal Hünal - Komutan Wilson

          Mustafa Kırantepe - Yakup

          Necip Memilli - Mahmut

          Aslı Tandoğan - Elif Annesi

          Yasemin Baştan - Azize

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