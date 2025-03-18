TV'de ilk kez! Son Akşam Yemeği filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Son Akşam Yemeği filmi 18 Mart Salı akşamı TV'de ilk kez televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Levent Onan üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Son Akşam Yemeği filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Son Akşam Yemeği filminin konu ve oyuncu kadrosu...
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü 2023 yılında vizyona giren Son Akşam Yemeği filmi, konusu ile dikkat çekiyor. 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu edinen filmin başrollerini Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Aslı Tandoğan paylaşmaktadır. Peki, "Son Akşam Yemeği filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte detaylar...
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SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Arkadaşlar, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" dediği ve Cumhuriyet düşüncesinin ortaya konulduğu 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nün mutfağında ve yemek salonunda gelişen olayları konu ediniyor.
28 Ekim 1923’te Çankaya Köşkü’nde, ülkenin kaderini değiştirecek kararlara imza atılmak üzeredir. Akşam verilecek yemek için mutfakta hummalı hazırlık devam ederken, köşkün yaşlı yamağı Ahir’e köyden bir ziyaretçi gelir. Çankaya Köşkü’nün üst katında yeni bir yönetim şekline geçiş tartışılıyordur ve ertesi gün cumhuriyet ilan edilecektir. Köşkün mutfağında ise aşçıdan yamağa tüm çalışanlar hüzün ve mutluluk dolu bu yirmi dört saate şahitlik edecektir.
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SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI
Onur Tuna - Mustafa Kemal Paşa
Pelin Akil - Latife Hanım
Engin Şenkan - Ahir Usta
Azra Aksu - Elif
Tuba Daştan - Vecihe
Nehir Gökdemir - Nigar
Cemal Hünal - Komutan Wilson
Mustafa Kırantepe - Yakup
Necip Memilli - Mahmut
Aslı Tandoğan - Elif Annesi
Yasemin Baştan - Azize
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