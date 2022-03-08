Türkiye'de kadınların spora olan ilgisi ve katılımı son 20 yılda çok büyük bir artış gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının verilerine göre, 2002 yılında 66 bin 709 olan kadın lisanslı sporcu sayısı, 2022'nin ocak ayında 2 milyon 54 bin 862'ye yükseldi.

Kadınların ilgisi son 20 yılda 30,8 kat arttı.

EN FAZLA ARTIŞ VE SPORCU SATRANTÇTA

Kadın lisanslı sporcu sayısı en fazla olan branş satranç oldu.

Satrancın Ocak 2022 itibarıyla 293 bin 434 lisanslı kadın sporcusu bulunuyor. Satrancı 230 bin 694 sporcuyla voleybol ve 209 bin 182 sporcuyla tekvando takip ediyor.

Kadın sporcu sayısı 2002'ye göre en fazla artış gösteren branş da satranç oldu. 2002'de 1975 kadın sporcusu bulunan Türkiye Satranç Federasyonunun da bu rakama 291 bin 459 kişi eklendi.

SON 20 YILDAKİ DEĞİŞİM

Son 20 yılda kadın lisanslı sporcu sayısında federasyonlara göre değişim sayısı şöyle:

Federasyon 2002 yılı 2022 yılı Atıcılık ve Avcılık 338 5 bin 243 Atletizm 4 bin 215 112 bin 150 Badminton 717 55 bin 886 Basketbol 9 bin 388 77 bin 590 Bedensel Engelliler 30 1315 Bilardo 62 3 bin 579 Binicilik 224 4 bin 999 Bisiklet 87 8 bin 162 Bocce, bowling ve dart - 34 bin 641 Boks 525 21 bin 645 Briç 461 2 bin 339 Buz sporları (Buz pateni-Buz hokeyi) 144 6 bin 639 Cimnastik 715 67 bin 335 Curling - 671 Dağcılık 935 20 bin 797 Dans sporları - 12 bin 73 Eskrim 211 6 bin 690 E-spor - 2 bin 319 Geleneksel Türk okçuluk - 3 bin 280 Geleneksel spor dalları 11 3 bin 391 Gelişmekte olan spor branşları - 3 bin 106 Golf 89 2 bin 814 Görme engelliler 35 1444 Güreş 259 10 bin 63 Halk oyunları 116 96 bin 600 Halter 78 3 bin 507 Hava sporları - 871 Hentbol 6 bin 31 47 bin 614 Herkes için spor 234 77 bin 98 Hokey 54 6 bin 790 İşitme engelliler 212 2 bin 120 İzcilik 97 73 bin 443 Judo 2 bin 254 43 bin 62 Karate 2 bin 863 88 bin 38 Kayak 679 11 bin 356 Kaykay - 240 Kızak - 499 Kick boks - 65 bin 86 Kürek 258 2 bin 344 Masa tenisi 1374 60 bin 602 Modern pentatlon 0 2 bin 413 Motosiklet - 2 bin 154 Muaythai - 26 bin 227 Okçuluk 351 17 bin 206 Oryantiring 300 11 bin 805 Otomobil sporları 4 779 Özel sporcular 67 5 bin 362 Kano ve Rafting 20 2 bin 912 Ragbi 191 3 bin 899 Satranç 1975 293 bin 434 Sualtı sporları 586 4 bin 360 Sutopu - 3 bin 896 Tekvando 11 bin 213 209 bin 182 Tenis 955 36 bin 34 Triatlon 19 2 bin 738 Voleybol 15 bin 170 230 bin 694 Vücut geliştirme ve fitness 96 17 bin 162 Wushu, kung-fu - 36 bin 632 Yelken 585 7 bin 292 Yüzme 2 bin 481 93 bin 240 TOPLAM: 66 bin 709 2 milyon 54 bin 862

Not: Bocce, bowling, dart, curling, e-spor, geleneksel Türk okçuluğu, dans sporları, gelişmekte olan spor branşları, hava sporları, kaykay, kızak, kick boks, muaythai, motosiklet, sutopu ve wushu, kung-fu federasyonları 2002'den sonra kurulduğu için, o tarihteki lisanslı sporcu sayıları tabloya eklenmemiştir.