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Haberler Spor

Son 20 yılda kadın sporcu sayısı 30 kat arttı

Türkiye'de 2002 yılında 66 bin 709 olan kadın lisanslı sporcu sayısı, 2022 senesinde 2 milyon 54 bin 862'ye çıktı. Kadın lisanslı sporcu sayısı en fazla artan ve en fazla olan branş satranç oldu

08.03.2022 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son 20 yılda kadın sporcu sayısı 30 kat arttı

Türkiye'de kadınların spora olan ilgisi ve katılımı son 20 yılda çok büyük bir artış gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının verilerine göre, 2002 yılında 66 bin 709 olan kadın lisanslı sporcu sayısı, 2022'nin ocak ayında 2 milyon 54 bin 862'ye yükseldi.

Kadınların ilgisi son 20 yılda 30,8 kat arttı.

EN FAZLA ARTIŞ VE SPORCU SATRANTÇTA

Kadın lisanslı sporcu sayısı en fazla olan branş satranç oldu.

Satrancın Ocak 2022 itibarıyla 293 bin 434 lisanslı kadın sporcusu bulunuyor. Satrancı 230 bin 694 sporcuyla voleybol ve 209 bin 182 sporcuyla tekvando takip ediyor.

Kadın sporcu sayısı 2002'ye göre en fazla artış gösteren branş da satranç oldu. 2002'de 1975 kadın sporcusu bulunan Türkiye Satranç Federasyonunun da bu rakama 291 bin 459 kişi eklendi.

SON 20 YILDAKİ DEĞİŞİM

Son 20 yılda kadın lisanslı sporcu sayısında federasyonlara göre değişim sayısı şöyle:

Federasyon 2002 yılı 2022 yılı
Atıcılık ve Avcılık 338 5 bin 243
Atletizm 4 bin 215 112 bin 150
Badminton 717 55 bin 886
Basketbol 9 bin 388 77 bin 590
Bedensel Engelliler 30 1315
Bilardo 62 3 bin 579
Binicilik 224 4 bin 999
Bisiklet 87 8 bin 162
Bocce, bowling ve dart - 34 bin 641
Boks 525 21 bin 645
Briç 461 2 bin 339
Buz sporları (Buz pateni-Buz hokeyi) 144 6 bin 639
Cimnastik 715 67 bin 335
Curling - 671
Dağcılık 935 20 bin 797
Dans sporları - 12 bin 73
Eskrim 211 6 bin 690
E-spor - 2 bin 319
Geleneksel Türk okçuluk - 3 bin 280
Geleneksel spor dalları 11 3 bin 391
Gelişmekte olan spor branşları - 3 bin 106
Golf 89 2 bin 814
Görme engelliler 35 1444
Güreş 259 10 bin 63
Halk oyunları 116 96 bin 600
Halter 78 3 bin 507
Hava sporları - 871
Hentbol 6 bin 31 47 bin 614
Herkes için spor 234 77 bin 98
Hokey 54 6 bin 790
İşitme engelliler 212 2 bin 120
İzcilik 97 73 bin 443
Judo 2 bin 254 43 bin 62
Karate 2 bin 863 88 bin 38
Kayak 679 11 bin 356
Kaykay - 240
Kızak - 499
Kick boks - 65 bin 86
Kürek 258 2 bin 344
Masa tenisi 1374 60 bin 602
Modern pentatlon 0 2 bin 413
Motosiklet - 2 bin 154
Muaythai - 26 bin 227
Okçuluk 351 17 bin 206
Oryantiring 300 11 bin 805
Otomobil sporları 4 779
Özel sporcular 67 5 bin 362
Kano ve Rafting 20 2 bin 912
Ragbi 191 3 bin 899
Satranç 1975 293 bin 434
Sualtı sporları 586 4 bin 360
Sutopu - 3 bin 896
Tekvando 11 bin 213 209 bin 182
Tenis 955 36 bin 34
Triatlon 19 2 bin 738
Voleybol 15 bin 170 230 bin 694
Vücut geliştirme ve fitness 96 17 bin 162
Wushu, kung-fu - 36 bin 632
Yelken 585 7 bin 292
Yüzme 2 bin 481 93 bin 240
TOPLAM: 66 bin 709 2 milyon 54 bin 862

Not: Bocce, bowling, dart, curling, e-spor, geleneksel Türk okçuluğu, dans sporları, gelişmekte olan spor branşları, hava sporları, kaykay, kızak, kick boks, muaythai, motosiklet, sutopu ve wushu, kung-fu federasyonları 2002'den sonra kurulduğu için, o tarihteki lisanslı sporcu sayıları tabloya eklenmemiştir.

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