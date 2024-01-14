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        Haberler Yaşam Sömestr tatilinde yurt dışında nereye gidilir? Vizesiz ve uygun fiyatlı yurt dışı rotaları!

        Sömestr tatilinde yurt dışında nereye gidilir? Vizesiz ve uygun fiyatlı yurt dışı rotaları!

        Sömestr tatili, öğrenciler ve aileler için bir ara tatil molası olanağını sunarken, yurt dışı seyahat etmek isteyenler için de heyecan verici bir fırsat sunmaktadır. Bu kısa molayı değerlendirmek ve yeni yerler keşfetmek isteyenler için vizesiz ve uygun fiyatlı yurt dışı rotaları oldukça cazip olabilir. İşte sömestr tatilinde tercih edebileceğiniz birkaç keyifli destinasyon...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 09:48 Güncelleme: 14.01.2024 - 09:48
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        • 1

          Sömestr tatili, öğrenciler ve aileleri için dinlenme ve keyifli anılar biriktirme fırsatı sunan özel bir dönemdir. Bu tatil sezonunda sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyenler için, vizesiz ve uygun fiyatlı yurt dışı rotaları harika bir seçenek sunuyor. Türkiye'ye yakın, tarih kokan sokakları, lezzet dolu mutfağı ve kendine özgü kültürleriyle bu rotalar, sömestr tatilini unutulmaz kılacak. İşte vizesiz seyahat imkanı sunan ve bütçe dostu destinasyonlar...

        • 2

          Tiran, Arnavutluk:

          Arnavutluk'un başkenti Tiran, tarihi zenginlikleri, renkli kültürü ve lezzetli mutfağı ile dikkat çeker. Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı sunan Arnavutluk, uygun fiyatlı konaklama ve yemek seçenekleriyle de ekonomik bir seyahat sunar.

        • 3

          Saraybosna, Bosna-Hersek:

          Saraybosna, tarih ve kültür meraklıları için ideal bir destinasyondur. Osmanlı ve Avusturya-Macaristan etkileşimini görebileceğiniz bu şehir, aynı zamanda lezzetli Bosna mutfağını keşfetmek isteyenleri bekliyor.

        • 4

          Bakü, Azerbaycan:

          Azerbaycan'ın başkenti Bakü, modern mimarisi, tarihi zenginlikleri ve Hazar Denizi'nin eşsiz manzarasıyla dikkat çeker. Vizesiz seyahat imkanı sunan Bakü, özellikle enerji dolu bir tatil arayanlar için idealdir.

        • 5

          Üsküp, Kuzey Makedonya:

          Başkent Üsküp, tarihi yapıları, modern cazibesi ve dostane atmosferi ile bilinir. Büyüleyici manzaraları ve renkli pazarlarıyla, bu şehir sömestr tatilinizde keşfetmeye değer.

        • 6

          Japonya:

          Japonya, Asya Ülkeleri arasında vizesiz seyahat edebileceğiniz ülkelerden biridir. Japonya'ya pasaport ile 90 gün süreye vizesiz seyahat yapılabilmektedir. Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle vizesiz seyahat şu anda askıda bulunmakta.

        • 7

          Belgrad, Sırbistan:

          Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü olan Belgrad, enerjik atmosferi ve gece hayatıyla da dikkat çeker. Sömestr tatilinde farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için vizesiz seyahat edilebilir bir destinasyondur.

          Bu vizesiz ve uygun fiyatlı yurt dışı rotaları, sömestr tatilini farklı kültürleri keşfetmek ve unutulmaz anılar biriktirmek için harika bir fırsat sunar.

        • 8

          Kore:

          Güney Kore'nin başkenti Seul, geleneksel ve modern öğelerin mükemmel bir karışımını sunar. Teknolojiye olan ilgisi, renkli sokakları ve zengin kültürü ile Seul, unutulmaz bir sömestr tatili için harika bir seçenektir.

        • 9

          Priştine, Kosova:

          Kosova'nın başkenti Priştine, tarih ve kültür meraklılarını cezbetmektedir. Sömestr tatilinde keşfedilecek pek çok tarihi ve kültürel mekanı bulunan Priştine, aynı zamanda uygun fiyatlı bir seyahat destinasyonudur.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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