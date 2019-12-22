Sömestir ne demek? Sömestir nasıl yazılır? soruları kelime ile ilgili detayları merak edenler tarafından araştırılıyor. Özellikle okulların yarıyıl tatilini ifade ettiği şeklinde bilinen sömestir kelimesinin TDK'da yazılışı nasıl? İşte sömestr ile ilgili ayrıntılar...

SÖMESTR TDK YAZIMI - NE DEMEK?

Fransızca kökenli semestre kelimesinden gelen sömestir kelimesi isim olarak, eğitim bilimi anlamına geliyor. Türkçe'de ise "Yarıyıl" anlamına geliyor. Kelime çoğunlukla "sömestr" olarak yanlış yazılıyor. Kelimenin doğru yazılışı "sömestir"dır.

TDK sömestir kelimesi için Ahmet Ümit'ten şu örneği veriyor:

"Yakında dönmesi lazım. Sömestir tatili sona eriyor." - Ahmet Ümit