Somer Sivrioğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Avustralya'da restoranı bulunan ünlü aşcı Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye 2020 programının jüri üyesi olarak karşımıza çıkıyor.
SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
1971 yılında dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya’ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu’nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef’in eşi ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir. İkizler burcudur. Son olarak, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.
Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunmuş, ayrıca köşe yazarlığı yapmıştır. Geçmişten günümüze, en iyi restaurant, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restaurant’ı Sydney’de en iyi restaurantlar arasında yer almaktadır.
Seneler önce ise dedesinin döneminde, dedesinin Eskişehir‘de bulunan hamam ve otel’in satarak, İstanbul’dan günümüzde sahip oldukları apartmanı aldığı yazmaktadır. Bu bilgiye dayanarak Somer Sivrioğlu’nun aslen Eskişehir’li olduğunu belirtebiliriz.
Az malzeme ile en iyi yemeği yapmayı, ürüne ve toprağa saygıyı anneannesi’nden, çalışma ahlakını babasından, restaurant işletmeciliğini ve insan ilişkilerini annesinden, Anadolu mutfağı kültürünü ve araştırmanın önemini de Musa Ustadan (Dağdeviren)’den öğrendiğini aktarmıştır.
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