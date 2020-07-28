Stat: Calista Sports Center

Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım

Somaspor: Muharrem Tunay Meral, Melih Şencan, Muhsin Polat (Dk. 86 Kadir Karış),Muammer Atalay (Dk. 45 Melih Vardar),Onur Ulaş, Ali Akkuş (Dk. 86 Mustafa Şengül),Yusuf Can Abay (Dk. 46 Mustafa Aydoğdu),Mehmet Bağlı, Taner Yıldız (Dk. 69 Beytullah Özer),Nurettin Çağlar, Mehmet Uysal

Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Abdulkadir Aksu, Mehmet Aytemiz (Dk. 66 Oğuzhan Demir),Fatih Ergen, Can Muhammet Vural (Dk. 67 Muhammet Ali Aydın),Mehmet Eksik, Mete Karahan (Dk. 89 Sergen Ekinci),Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 62 Eray Karataş),Mithat Pala (Dk. 88 Onur Civelek),Cevat Kuy, Aykut Civelek

Goller: Dk. 19 ve 45 Mehmet Aytemiz, Dk. 43 Can Muhammet Vural (Pazarspor),Dk. 73 Nurettin Çağlar, Dk. 90+3 Mehmet Uysal (Somaspor)

Sarı kartlar: Dk. 89 Mustafa Aydoğdu (Somaspor),Dk. 85 Mithat Pala, Dk. 90+5 Eray Karataş (Pazarspor)