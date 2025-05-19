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        Haberler Gündem 3. Sayfa Soma'da minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var | Son dakika haberleri

        Soma'da minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

        Manisa'da, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi kesiminde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 02:38 Güncelleme: 19.05.2025 - 02:40
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        Soma'da minibüs devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
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        Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

        Manisa'da Yalçın G. idaresindeki minibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, araçtaki Büşra K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Manisa
        #haberler
        #Soma
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