Soma'da minibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Manisa'da, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi kesiminde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı
Manisa'nın Soma ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Manisa'da Yalçın G. idaresindeki minibüs, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Soma ilçesi bölümünde kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, araçtaki Büşra K'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı belirlendi.Fotoğraf: AA
Yaralılar sağlık ekiplerince Soma ve Savaştepe devlet hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.