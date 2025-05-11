Solskjaer’den kadroda 3 değişiklik: Uduokhai 6 maç sonra 11’de!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Solskjaer, Emrecan Terzi'nin yerine Felix Uduokhai'ye forma verdi.

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Norveçli teknik adam hücum bölgesinde ise Mustafa Hekimoğlu'nu kulübeye çekerek derbide şans vermediği Ciro Immobile'yi 11'de başlattı.

Kalede Ersin Destanoğlu'na mecburi şans veren Solskjaer savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku'dan kurdu.

Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain ve Gedson Fernandes'i görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'ye forma verdi.

REKLAM UDUOKHAI 6 MAÇ SONRA 11'DE Beşiktaş'ın deneyimli savunma oyuncusu Felix Uduokhai 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan ayrı kalan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra oynanan 6 maçta görev yapamadı. Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Hatayspor maçlarını kaçıran Uduokhai, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmaya ise yedek başladı. Tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbinin 62. dakikasında Emrecan Terzi'nin yerine oyuna girmişti.

ERSİN DESTANOĞLU 195 GÜN SONRA KALEYE GEÇTİ Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ligde 195 gün sonra eldivenlerini giydi. Sarı kart cezalısı olan Mert Günok'un forma giyemediği maçta kaleye geçen Ersin Destanoğlu son olarak RAMS Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan derbinin ardından ligde görev alamazken, 24 maçta yedek soyunmuştu. REKLAM BU SEZON İLK KEZ HAKİ FORMAYI GİYDİ Beşiktaş, Adana Demirspor karşısına bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla çıktı. Sezon başında tanıtımı yapılan ancak sadece taraftarlara yönelik kullanılan haki formayı giymek için siyah-beyazlı yönetim geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçmişti. Gerekli izinleri alan Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor maçında alternatif formasını taraftarlarının beğenisine sundu.

ANNELER GÜNÜ UNUTULMADI Beşiktaş Kulübü, Anneler Günü'nü unutmadı. Anneler Günü'nde Adana Demirspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, maç öncesinde kadroları sosyal medyadan futbolcuların annelerinin isimleriyle duyurdu. Kadrolarda oyuncuların adı yerine annelerinin ismi yazarken, stat hoparlöründen de Anneler Günü kutlandı.