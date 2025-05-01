Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        80
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        54
        Beşiktaş
        BJK
        52
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Rams Başakşehir
        İBFK
        48
        Trabzonspor
        TS
        45
        Göztepe
        GÖZ
        43
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Kasımpaşa
        KSM
        42
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        40
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer, Lucescu’dan sonra ilk peşinde! - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer, Lucescu’dan sonra ilk peşinde!

        Süper Lig'de yabancı teknik direktörler yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı son deplasman galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu ile alan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, bu hasrete son vermek istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Solskjaer, Lucescu'dan sonra ilk peşinde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Lig üçüncülüğü hedefi için mutlak galibiyet hesapları yapan siyah-beyazlılar, Kadıköy’de yabancı teknik direktörler idaresinde 3 puan almakta ise zorlanıyor.

        SON GALİBİYET LUCESCU YÖNETİMİNDE

        Kartal, Süper Lig’de yabancı teknik direktörlerle Fenerbahçe’ye karşı son dış saha galibiyetini 2002-2003 sezonunda Mircea Lucescu'yla elde etti. 2 Şubat 2003 tarihindeki karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, daha sonra sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki 7 müsabakada kazanamadı.

        Lucescu’nun, görev yaptığı dönemde deplasmandaki son Fenerbahçe maçı olan 2003-2004 sezonunda oynanan mücadele 2-2 berabere sona erdi. Jean Tigana ile ise iki kez (2005-2006 / 2006-2007) Fenerbahçe’nin misafiri olan Beşiktaş, sahadan 2-2 ve 0-0’lık skorlarla ayrıldı.

        2010-2011’de Bernd Schuster yönetiminde 1-1’e razı olan siyah-beyazlılar, Portekizli çalıştırıcı Carlos Carvalhal’la ise 2-0 kaybetti. Beşiktaş, Slaven Bilic’in teknik direktörlüğünde de 2013-2014 sezonunda 3-3 berabere kaldığı Fenerbahçe’ye, 2014-2015’te 1-0 yenildi.

        Kara Kartal’da bu süreçte teknik adamlık yapan isimlerden Del Bosque ile Valerien Ismael, Kadıköy’de maça çıkmazken, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst ise sarı-lacivertlilere karşı mücadele etme şansı bulamadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        78 canın ölüm nedeni 'grill plate' ızgaraymış!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Derbi yerli, goller yabancı!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        Ralli tutkunu iş insanından acı haber!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        İstismarın görüntüsünü çekmişti! Cani baba duruşmadan cezaevine!
        Gergin gece
        Gergin gece
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Babasını öldürdü anne ağır yaralı! Evlat vahşeti!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Polen alerjisi ile mücadele yöntemleri
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında iddianame
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Habertürk Anasayfa