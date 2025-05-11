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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!

        Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 22:30 Güncelleme: 11.05.2025 - 22:30
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        Solskjaer'den Immobile ve transfer açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularının gösterdiği performanstan memnun olduğunu söyledi.

        "GARİP BİR MAÇ OLDU"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Solskjaer, "Garip bir maç oldu. Sakatlıklar yüzünden maçın başında oyun çok fazla durdu. Bu yüzden oyun akışını tam sağlayamadık. Oyuncularımızın gösterdiği tutum ve niyet, savaşma arzusu, sürekli koşmaları iyiydi. İlk yarı biterken rakibimizin skoru 2-1'e getirmesinden sonra ikinci yarıda gerginlik yaşadık. Ersin'in o süreçte harika bir kurtarışı vardı. Immobile golü atınca maç bizim için rahatladı. Genel olarak iyi bir maç çıkardık." ifadelerini kullandı.

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        IMMOBILE AÇIKLAMASI

        Gelecek sezon forvet bölgesine yapılması planlanan forvet transferiyle ilgili konuşan Norveçli teknik adam, "Bizim çok seçeneğimiz var. Immobile çok profesyonel bir oyuncu, bugün de golünü attı. Takım olarak topu ceza sahasına daha fazla taşırsak Immobile de daha fazla gol atacaktır. Önümüzde 3 maç var, bu 3 maçta en iyisini yapmak istiyoruz. Immobile savaşan bir oyuncu. Antrenmanlarda iyi bir performans gösteren bir lider. Genel olarak birçok seçeneğe bakıyoruz." diye konuştu.

        GELECEK SEZONUN PLANLAMASI NASIL OLACAK?

        Gelecek sezonunun planlaması ile ilgili de konuşan Solskjaer, "Önümüzdeki yıl takımın nasıl olacağına dair belirli düşünceler içindeyiz. Kalanlar ve gelecek isimler olacak. Oyuncularım beni artık tanıyor, neler yaptığımı biliyor. Değişiklikler olacak ama bunun için iyi kararlar vermemiz gerekiyor. Gidecek oyunculara takım bulmamız lazım. Bunların planladığımız şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Başkanın projesine çok inanıyorum. Kulüpte sürekli bize yardım etmek isteyen çok fazla insan var. Önümüzdeki yıl için şu anda çok heyecanlıyım ama önümüzde çok zor ve önemli 3 maç var. Üçü de ligde kalma savaşı veren takımlar olacak. Şu anda bu maçlara odaklanmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        "NECİP UYSAL, BEŞİKTAŞ'IN VÜCUT BULMUŞ HALİ"

        UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı desteklediğini kaydeden Solskjaer, "Manchester United'da 18 yılım geçti. Orası ailem gibi. Onların kazanmalarını istiyorum. Gordon Milne bir Beşiktaş efsanesi. Önce takımı düşünmek, sürekli savaşmak gibi eski tip değerlere saygı duyan bir insanım. Bugün de bundan bahsedebiliriz. Necip Uysal, Beşiktaş'ın vücut bulmuş hali. Uzun süre sonra sahalara döndü. Taraftarın onu nasıl sahiplendiğini gördük. Benim isteğim taraftarla beraber bir takım oluşturmak. Savaşan, koşan, çalışan bir takım istiyorum. Çalışmanın bir bedeli yok. Her gün antrenman yapıp çalışmak en önemlisi. Gün gün bunu daha iyiye götürüyoruz ve gelecekte daha iyi olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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