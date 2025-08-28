Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri uçuşu programı ile gösteri uçuşları nerede, ne zaman?

        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri uçuşu ne zaman, nerede yapılacak?

        Bu sene Cumartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçuş gösterisi ile kutlanacak. Farklı şehirlerde yapılacak iki uçuş gösterisi, Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak Zafer Bayramı kapsamında gökyüzünde görsel bir şölen yaratacak. İşte, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri uçuşu programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 14:41 Güncelleme: 28.08.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları muhteşem bir uçuş gösterisi sunacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek iki ayrı gösteri, Zafer Bayramı coşkusunu gökyüzüne taşıyarak izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen yaşatacak. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu takvimi…

        • 2

          SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?

          Gösteri uçuşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 18.45'te Anıtkabir'de olacak.

        • 3

          TÜRK YILDIZLARI 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI UÇUŞ GÖSTERİSİ NE ZAMAN, NEREDE?

          Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü saat 17.00'de Kütahya, Zafertepe Tören Alanı'nda uçuş gösterisi yapacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        Nvidia'dan trilyon dolarlık hedefler
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        Microsoft, İsrail ile işbirliğini protesto eden iki çalışanını işten çıkardı
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Habertürk Anasayfa