Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları muhteşem bir uçuş gösterisi sunacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek iki ayrı gösteri, Zafer Bayramı coşkusunu gökyüzüne taşıyarak izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen yaşatacak. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu takvimi…