SOLOTÜRK, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Düzce, Akçakoca/Düzce ve Bolu semalarında şehitlere saygı uçuşu gerçekleştiriyor. Bu kapsamda planlanan uçuş öncesinde, SOLOTÜRK 18 Mart gösterisinin ne zaman ve nerede başlayacağı merak konusu oldu. 18 Mart tarihinde gerçekleşmesi beklenen SOLOTÜRK gösterisinin uçuş takvimi belli oldu. Peki, "18 Mart SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?