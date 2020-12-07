ŞOKE EDEN OLAY! Son dakika... Kahvehanede yakalandılar! "Cenazemiz vardı!" - Haberler

DHA

İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, dün akşam saatlerinde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kahvehanede oyun oynandığı ihbarını aldı. Ekipler, ihbar üzerine belirtilen iş hanındaki kahvehaneye baskın düzenledi.

"BURASI KAHVE DEĞİL DERNEK"

DHA'da yer alan habere göre polisleri görünce arka kapıdan kaçmaya çalışan bazı kişiler durdurulurken, oyun oynamayı sürdürenler olduğu görüldü.

İKİ DAİRE HALİNDE KIRAATHANE

İki daire halindeki kahvehanede oyun oynadıkları tespit edilen kişiler, burasının dernek olduğunu ve cenazeleri olduğu için toplandıklarını belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı.

"CENAZEMİZ VARDI"

Polislere, cezadan kurtulmak için "cenazemiz vardı" diyen 11 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verildi.

MÜHÜRLENEREK KAPATILDI

İş yeri belediye ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.