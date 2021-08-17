Başkent'te şaşkınlık yaratan olay! 100 TIR şoförü şoke oldu!

İstanbul ve Kocaeli Gebze'den yola çıkan içi boş konteyner yüklü tırlar, Ankara'nın Akyurt ilçesine geldiklerinde teslimat noktası olarak boş arazileri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Taşıdıkları yükün tarlaya inecek bir yük olmadığını, her aracın ve konteynerin kimliği bulunduğunu belirten tır şoförleri bu durumdan kuşkulandıklarını söyledi.
BAZI ŞOFÖRLER YÜKLERİNİ İNDİRDİ
İHA'da yer alan habere göre Akyurt ve çevresinde farklı noktalara yönlendirilen tır şoförlerinin bir kısmı belirtilen adreslere taşıdıkları yükü indirdi, 25 tır şoförü ise beklemeye koyuldu.
"4 GÜNDÜR BURADA BEKLİYORUZ"
Birlikte yük taşıdıkları arkadaşları adına konuşan tır şoförü Ferhat Kahriman, 4 gündür mağdur durumda Akyurt'ta beklediklerini ve yetkililerden gelecek cevaba göre hareket edeceklerini söyledi. Yaşanan olay hakkında bilgi veren Kahriman, "Biz buraya konteyner sevkiyatı gerçekleştirdik ve 4 gündür burada bekliyoruz. Konteynerleri sırtımızdan ne teslim alan var, ne de bu işle ilgilenen var. Burada ne lavabo var ne banyo var, ne yemek yiyebileceğimiz bir yer var, harap bir şekilde bekliyoruz. 25-30 araba var, bizler de halimizin ne olacağını bilemiyoruz, ödemelerimizi de alamadık. Mağdur durumdayız" dedi.
"ŞÜPHELENDİK KONTEYNERLERİ İNDİRMEDİK"
Konteynerin sahiplerini ve emniyete yaşanan olayla ilgili bilgi verdiklerini söyleyen sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Dün yanımıza bir araç geldi, taksinin önünde ve arkasında plaka yok, bize herhangi bir tarlaya indirebileceğimizi söylediler. Bu taşımacılığı daha önce yaptığımız için de bu malzemelerin herhangi bir tarlaya inmeyeceğini biliyoruz. Biz de şüphelendik ve bu malzemeleri indirmedik, isteyenleri oyaladık, konteyner sahiplerini ve yetkilileri bilgilendirdik, onlarda durumun farkına vardılar ve indirmeyin diye rica ettiler" şeklinde konuştu.
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