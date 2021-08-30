Başkan Çebi'nin otomobilini çalmıştı! Sıcak gelişme!

İstanbul Üsküdar'da 15 Ağustos Pazar günü akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl K. isimli şüpheli Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ailesinin yaşadığı evinin önüne geldi.
3.5 MİLYON TL'LİK ARACI ALIP KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre güvenlik görevlisinin ayrılmasını bekleyen şüpheli, güvenlik kulübesinden kontak anahtarını aldı. Şüpheli, 3 milyon 500 bin lira değerindeki lüks aracı alarak kaçtı.
110 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ
Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler 110 noktada güvenlik kamerası incelemesi yaptı.
ARACI OTO TAMİRCİSİNE GÖTÜRDÜ
Şüphelinin aracın plakasını değiştirdiği, Avrupa yakasına geçerek Maslak'ta bir depoya girdiği belirlendi. Şüpheli Anıl K.'nın lüks aracı, oto tamircisi Eren Y. (38) ve Savaş Ç.'nin (30) yanına getirdiği belirlendi.
LÜKS OTOMOBİL DEPODA BULUNDU
Ekipler geçtiğimiz cumartesi günü Anıl K.'yı Maltepe'deki evinde, Eren Y. ve Savaş Ç.'yi ise Maslak'taki depoda gözaltına aldı. Lüks otomobil de burada bulundu.
BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI
Şüpheli Anıl K.'nın çeşitli suçlardan suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!