Başkan Çebi'nin otomobilini çalmıştı! Sıcak gelişme!

DHA

İstanbul Üsküdar'da 15 Ağustos Pazar günü akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anıl K. isimli şüpheli Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ailesinin yaşadığı evinin önüne geldi.

3.5 MİLYON TL'LİK ARACI ALIP KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre güvenlik görevlisinin ayrılmasını bekleyen şüpheli, güvenlik kulübesinden kontak anahtarını aldı. Şüpheli, 3 milyon 500 bin lira değerindeki lüks aracı alarak kaçtı.

110 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler 110 noktada güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

ARACI OTO TAMİRCİSİNE GÖTÜRDÜ

Şüphelinin aracın plakasını değiştirdiği, Avrupa yakasına geçerek Maslak'ta bir depoya girdiği belirlendi. Şüpheli Anıl K.'nın lüks aracı, oto tamircisi Eren Y. (38) ve Savaş Ç.'nin (30) yanına getirdiği belirlendi.

LÜKS OTOMOBİL DEPODA BULUNDU

Ekipler geçtiğimiz cumartesi günü Anıl K.'yı Maltepe'deki evinde, Eren Y. ve Savaş Ç.'yi ise Maslak'taki depoda gözaltına aldı. Lüks otomobil de burada bulundu.

BİRÇOK SUÇTAN KAYDI ÇIKTI

Şüpheli Anıl K.'nın çeşitli suçlardan suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.