Şoke eden olay! Cenaze defin kavgası!

İHA

Adıyaman'da, Kahta Devlet Hastanesi Morgu önünde akılalmaz bir olay meydana geldi. Önceki gün Kahta Devlet Hastanesinde tedavi gören Kamile Kutlu hayatını kaybetti. Morga kaldırılan kadının cenazesini defnetmek için akrabalar arasında önceki akşam tartışma çıktı. Cenazeyi kimin defnedeceği ile başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından güvenlik görevlileri ve polis kavgayı kavgaya müdahale etti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İHA'da yer alan habere göre cenazeyi alıp, defnetmek için morg önüne gelen akrabalar yine tartıştı. Bu kez kavga daha da büyüdü. Taraflar bir birine tekmeler ve yumrukların yanı sıra taş ve sopalar ile saldırdı. Onlarca kişinin karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açıldı. Biber gazıyla kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte taraflar kontrol altına alındı.

CENAZE POLİS GÖZETİMİNDE DEFNEDİLECEK

Kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, polis 5 kişiyi göz altına aldı. Gözaltına alınan bir kişinin üzerinden tabanca çıktığı öğrenildi. Cenazenin polis gözetiminde Kahta ilçe merkezinde defnedileceği öğrenildi.