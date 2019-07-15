Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

Olay, geçtiğimiz günlerde kent merkezinde bir cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla telefon yüzünden kavga eden genç, bir süre sonra kızı yolda sürüklemeye başladı.

Tartışmanın dozu artınca olaya yoldan geçen Ferhat Çalışkan adlı kişi müdahale etti. Genç kızın yardım istediği Çalışkan ikilinin arasına girip, tartışmayı gence attığı tokatla son verdi.

Ancak bu kez kız Çalışkan'a tepki gösterdi. Yaşanan ilginç olay kameralara saniye saniye yansıdı.

Ferhat Çalışkan da olay anının güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyasında, "Herkes kendine yakışanı yapar. Herkes videoyu izlesin ve hala insanlığın ölmediğini görsün. Bu olay 3 gün önce benim başıma geldi. Elazığ'ın iklimi serttir ama insanı merttir" ifadeleriyle paylaştı.