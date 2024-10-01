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        Haberler Gündem Güncel Sokakta havaya ateş eden magandadan pes dedirten savunma | Son dakika haberleri

        Sokakta havaya ateş eden magandadan pes dedirten savunma

        Bursa'da sokak ortasında havaya defalarca ateş açan kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Kasten yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan şüphelinin polislere, "Silahı yeni aldım, denemek için sıktım" sözleri pes dedirtti. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:25
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        Sokakta havaya ateş açtı ifadesi pes dedirtti
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'nde silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

        Sokakta havaya rastgele ateş açan şüpheli polis ekiplerinde yakalandı.

        Kasten yaralama ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan 30 yaşındaki V.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelinin polislere, "Silahı yeni aldım, denemek için sıktım" sözleri pes dedirtti. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

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        #Bursa
        #silah
        #güvenlik
        #asayiş
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