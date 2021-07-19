Dehşet anı! Sokakta defalarca bıçakladı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, borç meselesi yüzünden çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle, 26 yaşındaki Mehmet Özçalkap hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansıdı.
Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Özçalkap, Halit K. (30) ile buluştu. Birlikte yemek yiyip alkol alan ikili arasında bir süre sonra borç verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halit K.'den tokat yiyen Özçalkap, bulundukları yerden ayrıldı. Olaydan yaklaşık 3 saat sonra Özçalkap, Halit K.'yi arayarak bulunduğu yerin konumunu istedi.
HASTANEDE MÜDAHALAYE RAĞMEN KURTARILAMADI
İddiaya göre, bir süre sonra sokağa gelen Özçalkap, Halit K.'ye bıçakla saldırmaya başladı. Halit K.'nin de bıçakla karşılık vermesi üzerine çıkan kavgada Özçalkap, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı. Özçalkap, katil zanlısının motosikletine binerek kaçmaya başladı. Yaralı halde kilometrelerce yol giden Özçalkap, Dereboyu Caddesi üzerinde motosikletten inerek sokak üzerinde yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra yere yığılan genç, kaldırıldığı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ANNESİNİN EVİNDE YAKALANDI
Olayın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ölen şahsın görüldüğü sokaktaki motosikleti ve üzerindeki kan izlerini gören ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Motosikletin plakasından yola çıkarak sahibi Halit K.'ye ulaşan Kağıthane polisi, Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’ndeki kayıtlı adresine gittiğinde kendisine ulaşamadı.
Şahsın dedesinin Harmantepe Mahallesi'ndeki evinde kaldığı bilgisine ulaşılması üzerine adrese giden ekipler, sokakta ve binanın merdivenlerinde kan izleri olduğunu tespit etti. Binanın kameralarını da incelemeye alan ekipler, gencin hayatını kaybettiği kavganın görüntülerine ulaştı. Çalışmalara devam eden Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve tekrar gelmediği tespit edilen Halit K.'yi annesinin Yeşilpınar'daki evinde kıskıvrak yakaladı.
'BORÇ VERME KONUSUNDAN DOLAYI KAVGA ETTİK'
Gözaltına alınan katil zanlısı şahıs hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Büroda ifadesi alınan Halit K., borç verme konusundan dolayı Mehmet Özçalkap ile kavga ettiklerini, gece oturup bir şeyler içtiklerini daha sonra kendisinin tokat attığını Mehmet'in giderek 2-3 saat sonra konum isteyip tekrar geldiğini tartışmaya başladıklarını söyledi. Kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla saldıran Mehmet'in elindeki bıçağı alarak kendisini korumak için salladığını ve bacağından yaraladığını, kendisinin de yaralandığı söyledi.
Öte yandan, emniyete "uyuşturucu madde kullanmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 3 adet kaydı olan Halit K. "Kasten adam öldürme" suçundan mahkemeye sevk edildi. Hayatını kaybeden Mehmet Özçalkap'ın ise 5 adet “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı.
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